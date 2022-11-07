Актауцы стояли в очереди к водовозам - президент РК о нехватке питьевой воды

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Касым-Жомарт Токаев сообщил, что дефицит питьевой воды в Актау является одним из наиболее острых вопросов, передает BaigeNews.kz. со ссылкой на Телеграм-канал "БОРТ №1". Президент прибыл в регион с рабочим визитом и на встрече с общественностью поднял вопрос модернизации системы водоснабжения и инженерной инфраструктуры Мангистауской области.

"Известно, что из-за нехватки мощностей по опреснению в городах и селах области вода в летний период подается по часам. Что таить, в мае текущего года актаусцы вынуждены были даже стоять в очередях к водовозам. Это совершенно неприемлемая ситуация. Ожидается, что к 2025 году потребность в воде в области вырастет до 260 тысяч кубометров. Я поставил задачу в течение пяти лет обеспечить все города и села региона чистой питьевой водой. Акимат начал работу в этом направлении. По моему поручению до конца текущего года 12 сел будут обеспечены централизованным водоснабжением", - сказал глава государства.

По словам президента, до 2025 года в регионе планируется реализовать девять проектов по опреснению воды и четыре проекта по строительству и реконструкции магистральных водоводов. Вместе с тем есть проекты, реализация которых затягивается, отметил он.

"Следует приступить к строительству опреснительного завода в селе Кендерли. Очень медленно идет реконструкция и расширение магистрального водовода Астрахань – Мангышлак. Этот объект был введен в эксплуатацию 33 года назад, его сети нуждаются в срочной реконструкции. Правительству и фонду "Самрук-Казына" необходимо выполнить все работы в срок. Особое внимание следует уделить расширению мощностей "МАЭК-Казатомпром". Динамичное развитие региона и высокие темпы прироста населения остро ставят вопрос модернизации инженерных сетей. Коммунальная инфраструктура не справляется с нагрузками. Основным поставщиком воды, тепла и электроэнергии в регионе является "МАЭК-Казатомпром". Между тем износ оборудования на этом предприятии уже превышает 80%", - сообщил Токаев.

Глава государства отметил, что в ходе своей предыдущей рабочей поездки в область он поручал разработать программу модернизации предприятия. Касым-Жомарт Токаев поручил правительству в самое ближайшее время нужно приступить к работам.