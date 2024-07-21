Актаусцы двое суток без воды: в МАЭК объяснили причину
Сегодня, 01:05
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Сегодня, 01:05Сегодня, 01:05
94Фото: BaigeNews.kz
Жителям домов в микрорайоне "12 в Актау прекратили подачу воды с утра 19 июля и до сих пор не возобновили, передает BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.
В 11 микрорайоне вода появилась в 17:00 часов, но к 20:00 часам ее снова не стало. В 9, 14, 26 микрорайонах наблюдается подобная ситуация, жалуются жители Актау.
В ТОО "МАЭК" ответили, что в связи с большим водоразбором, связанным с заполнением трубопроводов питьевой воды на верхнюю и нижнюю зону города, произошел неконтролируемый срыв насосных агрегатов на ЦУВС-3 из-за попадания воздуха в полость насосов.
"На данный момент гидравлический режим восстанавливается", - заверили на предприятии.
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