Актаусцы двое суток без воды: в МАЭК объяснили причину

Жителям домов в микрорайоне "12 в Актау прекратили подачу воды с утра 19 июля и до сих пор не возобновили, передает BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.

В 11 микрорайоне вода появилась в 17:00 часов, но к 20:00 часам ее снова не стало. В 9, 14, 26 микрорайонах наблюдается подобная ситуация, жалуются жители Актау.

В ТОО "МАЭК" ответили, что в связи с большим водоразбором, связанным с заполнением трубопроводов питьевой воды на верхнюю и нижнюю зону города, произошел неконтролируемый срыв насосных агрегатов на ЦУВС-3 из-за попадания воздуха в полость насосов.