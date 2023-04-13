Актауский морской порт получит статус международного

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Правительство планирует вернуть Актаускому морскому торговому порту статус морского порта международного значения. В министерстве индустрии и инфраструктурного развития подготовили соответствующее постановление, оно опубликовано на портале "Открытые НПА", передаёт BaigeNews.kz.

"Придать Актаускому морскому торговому порту статус морского порта международного значения", — говорится в документе.

Сообщается, что акционерное общество "Национальная компания "Актауский морской торговый порт" будет переименовано в акционерное общество "Национальная компания "Актауский международный морской торговый порт".

Этот объект числится в перечнях стратегических объектов, переданных в уставный капитал или находящихся в собственности национальных холдингов и национальных компаний либо их аффилиированных лиц, а также иных юридических лиц с участием государства и стратегических объектов, находящихся в собственности юридических лиц, не аффилиированных с государством, а также физических лиц, утверждение которых предусмотрено в соответствии с Законом.

Как говорится в пояснительной записке к проекту постановления, документ разработан в соответствии с поручением главы государства по итогам совещания по развитию транспортно-транзитного потенциала страны в новых геополитических условиях. Для обсуждения он открыт до 24 апреля.