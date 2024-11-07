Актау не готов к сильным дождям? Город затопило после ливня
Сегодня, 12:55
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Сегодня, 12:55Сегодня, 12:55
127Фото: tolyatty.ru
Мощный ливень обрушился на Актау. Работники коммунальных служб провели работы по откачке дождевой воды, скопившейся на автомобильных дорогах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.
Сейчас ведутся работы по откачке воды по следующим адресам:
- 16 мкр, возле ЖК "Инара";
- 17 мкр, "Халык арена";
- 12 мкр, возле дома №59;
- - между 30 и 32 микрорайонами;
- - 32В мкр, ЖК "Шаңырақ".
"В этих работах задействовано три ответственных мастера, 21 дорожный рабочий, четыре водителя, один бойлер, три автомобиля "ГАЗель" и шесть мотопомп. С автомобильных дорог откачано 350 кубометров воды. Работы по продолжаются", ― проинформировали в акимате Актау.
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