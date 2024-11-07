Актау не готов к сильным дождям? Город затопило после ливня

Мощный ливень обрушился на Актау. Работники коммунальных служб провели работы по откачке дождевой воды, скопившейся на автомобильных дорогах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Сейчас ведутся работы по откачке воды по следующим адресам:

16 мкр, возле ЖК "Инара";

17 мкр, "Халык арена";

12 мкр, возле дома №59;

- между 30 и 32 микрорайонами;

- 32В мкр, ЖК "Шаңырақ".