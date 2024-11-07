  • 7 Ноября, 14:18
  • BAIGENEWS

Актау не готов к сильным дождям? Город затопило после ливня

Сегодня, 12:55
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tolyatty.ru Сегодня, 12:55
Сегодня, 12:55
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Фото: tolyatty.ru

Мощный ливень обрушился на Актау. Работники коммунальных служб провели работы по откачке дождевой воды, скопившейся на автомобильных дорогах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Сейчас ведутся работы по откачке воды по следующим адресам:

  • 16 мкр, возле ЖК "Инара";
  • 17 мкр, "Халык арена";
  • 12 мкр, возле дома №59;
  • - между 30 и 32 микрорайонами;
  • - 32В мкр, ЖК "Шаңырақ".

"В этих работах задействовано три ответственных мастера, 21 дорожный рабочий, четыре водителя, один бойлер, три автомобиля "ГАЗель" и шесть мотопомп. С автомобильных дорог откачано 350 кубометров воды. Работы по продолжаются", ― проинформировали в акимате Актау.

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