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"Актау – культурная столица тюркского мира": в Мангистау начал свою работу этногородок "Дархан дала"

Сегодня, 14:04
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"Актау – культурная столица тюркского мира": в Мангистау начал свою работу этногородок "Дархан дала" Сегодня, 14:04
Сегодня, 14:04
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Сегодня, 4 апреля, в городе Актау началась череда праздничных мероприятий в рамках года "Актау – культурная столица тюркского мира". Одно из главных событий  - открытие  этногородка "Дархан дала". В рамках работы туристического объекта   будет организована  широкая популяризация   жизни и быта  сакрального края Мангистау,  казахских  национальных  традиции и общей культуры тюркских народов.

С 4 по 6 апреля на сцене этногородка будет представлена концертная программа артистов Мангистауской области и тюркоязычных стран. Гости могут насладиться национальным искусством и традициями, а также познакомиться с многовековым наследием казахской культуры.

На территории этногородка установлены семь этноаулов, представленных   пятью районами, городами Актау и Жанаозен  Мангистауской области.

В частности, Мангистауский район установил этноаул   "Суын айғыр", Каракиянский район - этноаул "Шерқала", Бейнеуский район - этноаул "Батырлар", Мунайлинский район - этноаул село "Жеті қайқы", Тупкараганский район - этноаул  "Ғашықтар", города  Актау и Жанаозен  - этноаулы "Шеберлер" и  "Дәстүр", соответственно.

Каждый этноаул раскрывает свои особенности, историю и культурное наследие региона. Здесь демонстрируются традиции казахского народа, проводятся различные мастер-классы народных ремесел. Кроме того, в этноауле  "Шеберлер" пройдет выставка художников и мастеров прикладного искусства  стран-членов международной организации ТЮРКСОЙ.


Главным событием праздника станет официальная церемония открытия года "Актау – культурная столица тюркского мира", которая состоится 5 апреля.

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