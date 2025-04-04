Сегодня, 4 апреля, в городе Актау началась череда праздничных мероприятий в рамках года "Актау – культурная столица тюркского мира". Одно из главных событий - открытие этногородка "Дархан дала". В рамках работы туристического объекта будет организована широкая популяризация жизни и быта сакрального края Мангистау, казахских национальных традиции и общей культуры тюркских народов.

С 4 по 6 апреля на сцене этногородка будет представлена концертная программа артистов Мангистауской области и тюркоязычных стран. Гости могут насладиться национальным искусством и традициями, а также познакомиться с многовековым наследием казахской культуры.

На территории этногородка установлены семь этноаулов, представленных пятью районами, городами Актау и Жанаозен Мангистауской области.

В частности, Мангистауский район установил этноаул "Суын айғыр", Каракиянский район - этноаул "Шерқала", Бейнеуский район - этноаул "Батырлар", Мунайлинский район - этноаул село "Жеті қайқы", Тупкараганский район - этноаул "Ғашықтар", города Актау и Жанаозен - этноаулы "Шеберлер" и "Дәстүр", соответственно.

Каждый этноаул раскрывает свои особенности, историю и культурное наследие региона. Здесь демонстрируются традиции казахского народа, проводятся различные мастер-классы народных ремесел. Кроме того, в этноауле "Шеберлер" пройдет выставка художников и мастеров прикладного искусства стран-членов международной организации ТЮРКСОЙ.



Главным событием праздника станет официальная церемония открытия года "Актау – культурная столица тюркского мира", которая состоится 5 апреля.