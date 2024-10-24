Актау без тепла: 27 порывов в сетях устраняют рабочие

В Актау 25 бригад ведут ремонтные работы по устранению 27 порывов в тепловых сетях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.

"В настоящее время в Актау ведётся ремонт 27 порывов на тепловых сетях. В работе участвуют 6 рабочих групп акимата города, 11 бригад от предприятия "Каспий жылу, су арнасы", а также 8 бригад, специально прибывших из Жанаозена. Они прилагают все усилия, чтобы жители города получили тепло", – отмечается в сообщении акимата.

Отмечается, что в аварийных работах всего задействовано 150 специалистов коммунальной сферы, задействовано 49 единиц техники.

Аварийным бригадам предприниматели города предоставили горячий чай и пироги.

21 октября аким Актау Абилкаир Байпаков сообщил, что аварийные бригады устраняют порывы в теплосетях на 34 участках. По его словам, эти проблемы произошли из-за изношенности инфраструктуры в городе.