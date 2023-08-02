Аксакал из Казахстана отправился пешком вокруг света

Аксакал из Казахстана Сарсенбай Котырашов собрался пешком обойти весь мир. Сегодня он стартовал из Атырау, планируя пройти по маршруту Казахстан – Россия – Грузия – Турция - Болгария – Сербия – Венгрия – Австрия – Германия – Франция – США – Китай – Монголия – Россия – Казахстан, передаёт BaigeNews.kz.

По расчётам, путешествие займет два года. Завершить турне мужчина намерен в августе 2025 года.

Для удобства, маршрут поделён на несколько этапов. Первый: Казахстан - Россия - Грузия - Турция. Этот отрезок аксакал хочет пройти за 100 дней, оставив позади около 3 000 километров. Второй: Турция - Франция - США (180 дней и более 9 000 километров). Третий: США - Китай - Монголия - Россия - Казахстан (130 дней и более 4 000 километров).

По словам Сарсенбая Котырашова, главная цель кругосветки – установить мировой рекорд с регистрацией в Книге рекордов Гиннеса. Пока ни один человек старше 70 лет этого не делал.

"Я в отличной физической форме. Пеший марафон по Казахстану стал для меня и проверкой, и подготовкой одновременно. Возраст – это не показатель. Я чувствую, что справлюсь, уверен в своих силах, поэтому и решился на такой ответственный шаг", - рассказал аксакал.

Он добавил, что берёт в путешествие свою знаменитую тележку, в которую уместит только самое необходимое – предметы гигиены, сменную одежду, обувь и небольшой запас еды. В день Сарсенбай Котырашов намерен проходить около 30-40 километров.

"Решиться на такое приключение в преклонном возрасте можно только по зову сердца. Вы яркий пример пропаганды здорового образа жизни, проявления силы, упорства и мужества. Мы желаем вам крепкого здоровья, энергии, достижения своей цели", - сказал председатель правления QazaqGeography Ерик Султанов.

Поддержку в разных странах Котырашову будут оказывать посольства Казахстана, а также представители казахских диаспор.

После завершения первого этапа Сарсенбай Котырашов вернётся в Казахстан, чтобы переждать зиму и с наступлением весны снова отправится в кругосветку из точки, на которой остановился. За это время его представители надеются найти спонсоров, которые смогут выделить финансирование на этот амбициозный проект, чтобы к следующему отрезку подключить сопровождение.

Напомним, в 2022 году Сарсенбай Котырашов прославился на всю страну тем, что в возрасте 72 лет прошёл пешком 17 областей Казахстана за шесть месяцев.