Акорда опубликовала рабочий график президента на предстоящую неделю

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Пресс-служба президента опубликовала анонс мероприятий с участием Касым-Жомарта Токаева, передаёт BaigeNews.kz.

5 июня президент примет участие в церемонии поднятия Государственного флага. В ходе церемонии президент Казахстана – Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами РК вручит офицерские звания лучшим выпускникам военных вузов.

8 июня президент выступит на пленарной сессии Международного форума "Астана". Участники форума, проходящего под тематикой "Преодоление вызовов через диалог: по пути сотрудничества, развития и прогресса", обсудят вопросы изменения климата, нехватки продовольствия и энергетической безопасности.



Среди высоких гостей форума – эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, председатель президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле, заместитель Генерального секретаря ООН, исполнительный секретарь Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) Армида Алисджабана, Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и другие.

На полях форума президент Касым-Жомарт Токаев проведёт ряд двусторонних встреч.