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Акорда опубликовала фото Токаева с Парада Победы в Москве Сегодня, 18:12
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Сегодня, 18:12
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Акорда опубликовала фото Токаева с Парада Победы в Москве

9 мая глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в военном параде по случаю Дня Победы, передаёт BaigeNews.kz.

Кроме президента Казахстана в нём принимали участие главы шести государств: президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Беларуси Александр Лукашенко и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

 

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Сегодня, 18:12
340
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