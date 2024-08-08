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Казахстан с официальным визитом посетит премьер-министр Японии

Сегодня, 08:04
АВТОР
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GettyImages Сегодня, 08:04
Сегодня, 08:04
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Фото: GettyImages

По приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева 9-10 августа Казахстан с официальным визитом посетит премьер-министр Японии Фумио Кишида, передаёт BaigeNews.

9 августа в Астане состоится первый саммит Диалога "Центральная Азия + Япония".

На 10 августа запланированы двусторонние переговоры президента Касым-Жомарта Токаева и премьер-министра Японии Фумио Кишиды.

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