Казахстан с официальным визитом посетит премьер-министр Японии
Сегодня, 08:04
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Сегодня, 08:04Сегодня, 08:04
55Фото: GettyImages
По приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева 9-10 августа Казахстан с официальным визитом посетит премьер-министр Японии Фумио Кишида, передаёт BaigeNews.
9 августа в Астане состоится первый саммит Диалога "Центральная Азия + Япония".
На 10 августа запланированы двусторонние переговоры президента Касым-Жомарта Токаева и премьер-министра Японии Фумио Кишиды.