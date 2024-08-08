По приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева 9-10 августа Казахстан с официальным визитом посетит премьер-министр Японии Фумио Кишида, передаёт BaigeNews.



9 августа в Астане состоится первый саммит Диалога "Центральная Азия + Япония".



На 10 августа запланированы двусторонние переговоры президента Касым-Жомарта Токаева и премьер-министра Японии Фумио Кишиды.