В Акмолинской области из-за разлива реки Колутон село оказалось отрезанным от транспортного сообщения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Это село Старый Колутон Астраханского района. Спасатели за прошедшие сутки с помощью моторных лодок переправили 21 человека, среди которых есть и беременные женщины. Ход противопаводковых работ проверил вице-министр по ЧС Рамиль Камалов.

"Для укрепления береговой линии и недопущения дальнейшего подтопления уложено более 1000 мешков с инертными материалами, произведена откачка 300 кубических метров воды. В безопасное место отогнано 21 голов коров и порядка 100 баранов. В спасательных работах задействованы около 70 человек личного состава, 20 единиц спецтехники МЧС, МИО и волонтёров", – сообщили в МЧС.

Ситуация находится под контролем МЧС. Спасательные и укрепительные мероприятия продолжаются в круглосуточном режиме.