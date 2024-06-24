Акмолинка пришла заняться уборкой в квартире у пенсионера и оформила на него кредит, передаёт BaigeNews со ссылкой на Polisia.kz. Подозреваемая задержана.

17 июня к акмолинским полицейским обратился 64-летний местный житель и сообщил, что неизвестным лицом на его имя был оформлен банковский кредит. Сумма ущерба составила 2 млн тенге.

В результате проведения следственно-оперативных мероприятий подозреваемая установлена. Ею оказалась 37-летняя односельчанка потерпевшего, ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности за кражу.

Выяснилось, что в день оформления банковского займа, женщина, по просьбе заявителя, занялась приготовлением еды и уборкой в его квартире.

В неформальной беседе она расспросила о его дате рождения, которая является паролем для входа в банковское приложение потерпевшего, обманном сделала его фото и во время отсутствия мужчины оформила кредит.

Выданный банком заем, она перевела на расчетный счет своего сына.

Отделом полиции по данному факту начато досудебное расследование по факту мошенничества.