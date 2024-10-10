Акмолинка потеряла более 3 млн тенге из-за объявлений в Instagram

В отдел полиции Коргалжынского района с заявлением обратилась местная жительница и сообщила о том, что неизвестные обманом завладели принадлежащими ей деньгами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Женщина рассказала, что 15 августа в Instagram увидела рекламу о возможности приумножить накопления с помощью инвестиций через платформу Kaspi Profit.

Сельчанка оставила под постом личные данные, в том числе номер телефона, по которому с ней связалась администратор платформы и попросила скачать приложение. Она также сообщила, что для “инвестирования” женщине необходимо внести 1,4 миллиона тенге. Для этого потерпевшая оформила кредит через приложение банка и перевела средства на указанный администратором номер.

Не получив обещанного дохода, сельчанка поняла, что стала жертвой мошенников.

Тогда потерпевшая нашла в Instagram объявление об оказании юридических услуг. Обратилась к авторам поста, пообещавшим вернуть ей вложенные в Kaspi Profit деньги. "Юристы" убедили женщину, что для этого ей необходимо оплатить их услуги в сумме 1,746 миллиона тенге.

В обоих случаях после оплаты мошенники заблокировали телефон жертвы.

Отделом полиции по данному факту начато досудебное расследование. Проводятся мероприятия по установлению подозреваемых лиц.