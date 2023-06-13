Акмолинка отдала мошенникам 6 миллионов тенге по схеме "родственник попал в ДТП"

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Шесть миллионов тенге отдала акмолинка мошенникам, сообщившим о ложном ДТП, которое якобы устроила её невестка. Полицейские Кокшетау задержали одного из участников преступной схемы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как рассказала женщина, ей позвонила неизвестная и представилась следователем из Алматы. Она сообщила акмолинке, что её невестка совершила аварию с пострадавшими в южном мегаполисе. Для убедительности лже-следователь даже передала телефон невестке, которая со слезами просила свою свекровь перевести деньги для помощи пострадавшим, находящимся в больнице. В панике женщина даже не поняла, что голос не принадлежит родственнице и не перезвонила ей для уточнения всех обстоятельств.

Далее мошенники проинструктировали женщину, как передать деньги их сообщнику, который и забрал пакет с крупной суммой. Понимая, что обмануть перепуганную женщину легко, мошенники запросили ещё 50 тысяч долларов США, но такой суммы у акмолинки не оказалось.

Только после передачи всей суммы в размере шести миллионов тенге, женщина позвонила своей невестке, чтобы узнать о состоянии пострадавших в аварии. Однако сама девушка сообщила, что ни в какое ДТП не попадала и свекрови не звонила.

Потерпевшая сразу сообщила о мошенничестве в управление полиции Кокшетау. Полицейские в тот же день задержали одного из соучастников. Часть денежных средств удалось изъять. Согласно показаниям задержанного, другую часть он успел передать организаторам обманной схемы.

В настоящее время фигурант дела задержан и водворён в изолятор временного содержания. Мероприятия по установлению и задержанию его сообщников продолжаются.