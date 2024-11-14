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Акмолинка обратилась в полицию из-за угроз на рабочем месте

Сегодня, 06:18
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BaigeNews.kz Сегодня, 06:18
Сегодня, 06:18
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Фото: BaigeNews.kz

Акмолинка обратилась за защитой в полицию из-за угроз на рабочем месте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В Кокшетау 11 ноября полицейским поступило заявление от 58-летней горожанки о факте угрозы. Женщина рассказала, что 8 ноября её руководитель угрожала ей расправой на рабочем месте. Управление полиции по данному факту начало досудебное расследование и в настоящее время ведётся следствие. 

"Если вы столкнулись с угрозой физической расправы или другим видом насилия на рабочем месте, важно знать, как действовать и к кому обратиться за поддержкой. В сложных случаях рекомендуется проконсультироваться с юристом, который сможет помочь вам защитить ваши права, особенно если ситуация выходит за рамки рабочих конфликтов и приобретает уголовный характер", – отмечают полицейские.

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