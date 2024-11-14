Акмолинка обратилась в полицию из-за угроз на рабочем месте

Акмолинка обратилась за защитой в полицию из-за угроз на рабочем месте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В Кокшетау 11 ноября полицейским поступило заявление от 58-летней горожанки о факте угрозы. Женщина рассказала, что 8 ноября её руководитель угрожала ей расправой на рабочем месте. Управление полиции по данному факту начало досудебное расследование и в настоящее время ведётся следствие.