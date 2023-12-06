Акмолинка лишилась пяти миллионов тенге из-за ссылки в инстаграм

26-летняя жительница Щучинска перевела на личные счета мошенников порядка пяти миллионов тенге. Злоумышленники предложили девушке вложить деньги в криптовалюту, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Департамент полиции Акмолинской области.

После прохождения соответствующей регистрации на интернет - ресурсе, мошенники связались с девушкой и предложили вложить денежные средства в криптовалюту.

"Не подозревая о мошенничестве, в течение месяца заявительница переводила на указанные счета личные средства, которые оформляла в кредит, а также просила "взять" для нее кредиты своих родных. Всего потерпевшая отдала мошенникам порядка 5 000 000 тенге", - говорится в сообщении.





Правоохранители начали досудебное расследование по ст. 190 ч.3 УК РК.