Акмолинка лишилась пяти миллионов тенге из-за ссылки в инстаграм
Сегодня, 14:02
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Сегодня, 14:02Сегодня, 14:02
82Фото: Baigenews.kz
26-летняя жительница Щучинска перевела на личные счета мошенников порядка пяти миллионов тенге. Злоумышленники предложили девушке вложить деньги в криптовалюту, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Департамент полиции Акмолинской области.
После прохождения соответствующей регистрации на интернет - ресурсе, мошенники связались с девушкой и предложили вложить денежные средства в криптовалюту.
"Не подозревая о мошенничестве, в течение месяца заявительница переводила на указанные счета личные средства, которые оформляла в кредит, а также просила "взять" для нее кредиты своих родных. Всего потерпевшая отдала мошенникам порядка 5 000 000 тенге", - говорится в сообщении.
Правоохранители начали досудебное расследование по ст. 190 ч.3 УК РК.