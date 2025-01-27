Житель Акмолинской области стал жертвой инвестиционной аферы, потеряв более 11 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"С развитием цифровых технологий мошенники находят все новые способы выманивания денег у доверчивых граждан. Один из популярных методов — псевдоинвестиционные платформы. 21-го декабря 2024-го года житель города Косшы увидел рекламу инвестиций в Google и оставил заявку. Через полчаса с ним связался "менеджер" и отправил ссылку на сайт ksp-invsts.com, якобы для обмена валюты", - говорится в сообщении.

Проверив работу платформы небольшим переводом, мужчина поверил в ее надежность и вложил 100 тысяч тенге. Позже его связали с женщиной-"трейдером", которая предложила более крупные сделки.

22-го декабря он внес 1 млн 600 тысяч тенге, а вскоре увидел "прибыль" в 140 тысяч долларов. Однако вывести деньги не удалось — служба поддержки заявила, что нужно внести дополнительно денежные средства на "страхование".

Мужчина взял в долг и перевел деньги, но далее поступили новые требования: исправить "ошибку в последовательности операций", оплатить "налоговый код" и "разблокировать" личный кабинет. В результате он несколько раз занимал деньги и переводил их мошенникам.

Когда сумма потерь достигла 11 миллионов тенге, аккаунт акмолинца заблокировали. Осознав, что стал жертвой аферы, 23-го января сельчанин обратился в полицию.