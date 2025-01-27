Акмолинец потерял 11 млн тенге в инвестиционной афере
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Житель Акмолинской области стал жертвой инвестиционной аферы, потеряв более 11 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"С развитием цифровых технологий мошенники находят все новые способы выманивания денег у доверчивых граждан. Один из популярных методов — псевдоинвестиционные платформы. 21-го декабря 2024-го года житель города Косшы увидел рекламу инвестиций в Google и оставил заявку. Через полчаса с ним связался "менеджер" и отправил ссылку на сайт ksp-invsts.com, якобы для обмена валюты", - говорится в сообщении.
Проверив работу платформы небольшим переводом, мужчина поверил в ее надежность и вложил 100 тысяч тенге. Позже его связали с женщиной-"трейдером", которая предложила более крупные сделки.
22-го декабря он внес 1 млн 600 тысяч тенге, а вскоре увидел "прибыль" в 140 тысяч долларов. Однако вывести деньги не удалось — служба поддержки заявила, что нужно внести дополнительно денежные средства на "страхование".
Мужчина взял в долг и перевел деньги, но далее поступили новые требования: исправить "ошибку в последовательности операций", оплатить "налоговый код" и "разблокировать" личный кабинет. В результате он несколько раз занимал деньги и переводил их мошенникам.
Когда сумма потерь достигла 11 миллионов тенге, аккаунт акмолинца заблокировали. Осознав, что стал жертвой аферы, 23-го января сельчанин обратился в полицию.
"Чтобы не стать жертвой мошенничества с инвестициями, не верьте в гарантированную прибыль — финансовые рынки непредсказуемы. Проверяйте документы компании — у легальных брокеров есть лицензии. Не переводите деньги по требованию незнакомцев. Консультируйтесь с экспертами перед инвестициями. Если вы стали жертвой мошенников, срочно обращайтесь в полицию и банк, чтобы попытаться заблокировать переводы", - предупредили в полиции.