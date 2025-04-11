В Бурабайском районе тревожная тенденция - в 2025 году зафиксирован значительный рост правонарушений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью. И, как показывает практика, за большинством этих преступлений - не криминальные разборки, а обычные бытовые ссоры между людьми, связанными родством или дружбой, передаёт BaigeNews.kz.

Одним из резонансных случаев стал инцидент в селе Успеноюрьевка, где местный житель, охваченный приступом ревности, жестоко избил собственную супругу. Женщина получила множественные телесные повреждения, квалифицированные как тяжкий вред здоровью. Суд признал мужчину виновным по статье 106 УК РК, и теперь ближайшие три года он проведёт за решёткой.

Другой случай произошёл в городе Щучинск. Там двое "друзей детства" решили провести вечер за спиртным. Праздничное настроение быстро сменилось агрессией - ссора закончилась ножевым ранением в живот. Пострадавший выжил, но получил тяжкий вред здоровью. Нападавший получил аналогичный срок — три года лишения свободы.

Подобные трагедии - тревожный сигнал для общества. В большинстве случаев можно было избежать жертв, будь вовремя проявлена сдержанность, или бы кто-то из окружающих вмешался раньше.

Ранее мы сообщали, что школьник избил аксакала, вступившегося за девочку в Талдыкоргане.