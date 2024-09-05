Акмарал Науатбек завоевала золотую медаль Паралимпиады

Казахстанка Акмарал Науатбек завоевала "золото" Паралимпийских игр в Париже в пара дзюдо, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Спортсменка выиграла финал в весе до 48 килограммов (категория J2).

В решающей схватке Акмарал встретилась с Сандрин Мартине (Франция). Казахстанка одержала победу с оценкой "иппон".

Ранее "золото" Паралимпиады покорилось пауэрлифтеру Давиду Дегтярёву. А пловец Нурдаулет Жумагали установил на этих соревнованиях рекорд Азии.