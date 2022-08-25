Аккредитацию наблюдателей на выборах упростили в Казахстане

Фото: duma.gov.ru

Минюст РК исключил поправку в закон "О выборах", вызвавшую резонанс среди общественников. Речь идет о наделении ЦИК правом аккредитовывать, отказывать в аккредитации либо аннулировать аккредитацию общественных объединений и некоммерческих организаций в случае финансовой поддержки от международных организаций, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Норму ранее включали в проект конституционного закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан по вопросам реализации послания Главы государства от 16 марта 2022 года".

По данным Минюста, в рамках публичного обсуждения проекта конституционного закона возникли различные предложения со стороны общественности и экспертов. В ведомстве сообщили, что изучили все предложения и замечания, наладили процесс конструктивного диалога с экспертами и гражданскими активистами.

"Министерством юстиции организован ряд консультаций и встреч с экспертами ОБСЕ, представителями неправительственного сектора, такими как ОФ "Еркіндікқанаты", Центр непартийного наблюдения, ОФ "Гражданская экспертиза", ОФ "Центр исследования правовой политики", ОФ "Дорогу молодым", ОО "Эхо", ОФ "Құндылыққоры", ОЮЛ "Гражданский альянс Казахстана". В ходе выстроенного диалога министерством проанализированы позиции экспертного сообщества, ряд из них нашёл отражение при доработке изначального проекта закона", - говорится в ответе Минюста на запрос Tengrinews.kz.

В частности, упрощен порядок аккредитации наблюдателей.

"Сейчас нормами проекта закона предусматривается, что для получения аккредитации для наблюдения за выборами некоммерческой организации общественному объединению необходимо лишь представить: заявление по форме, установленной Центральной избирательной комиссией;

выписку из устава, подтверждающую право осуществлять наблюдение за выборами. В свою очередь ЦИК (ТИК) лишь проверяют наличие этих документов при подаче на аккредитацию, наличие в уставе деятельности по наблюдению за выборами и осуществляет ли некоммерческая организация, общественное объединение деятельность (то есть не приостановлена ли либо не прекращена ли его деятельность)", - добавили в ведомстве.

Соответствующий законопроект внесен в Мажилис.

Кроме того, в Мажилис внесены: