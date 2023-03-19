Акимы и министры выбирают депутатов мажилиса и маслихатов

Фото: ktk.kz

Главы министерст и городов республиканского значения активно голосуют на внеочередных выборах в мажилис и маслихаты. Акимы Астаны и Алматы пришли на избирательные участки и сделали свой выбор ещё до 08:00, передаёт BaigeNews.kz.

Аким Астаны Женис Касымбек подчеркнул, что всегда приходит голосовать рано и всегда до восьми часов утра.

"Выборы в Астане проходят очень активно. Очень много кандидатов: более 150 кандидатов в маслихат по 17 одномандатным округам, по двум округам в мажилис – более 70 кандидатов. Это говорит о том, что выборы действительно проходят в большой конкурентной борьбе", — сказал Женис Касымбек журналистам.

Фото Baq.kz

Одним из первых в Алматы проголосовал аким города Ерболат Досаев. По традиции он пришёл в 7 утра на избирательный участок №388 в школе-лицее №48 вместе с супругой. Об этом сообщила пресс-служба акимата города.

Фото предоставлено пресс-службой акимата города Алматы

Министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков, как истинный военный, прибыл на избирательный участок сразу после подъёма, одним из первых.

Фото предоставлено пресс-службой министерства обороны РК

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин пришёл на избирательный участок вместе с супругой и сыном.

Он объяснил, почему в Казахстане электронному голосованию предпочитают "бумажное".

"Когда мы сегодня голосуем, есть наблюдатели, они видят, как это всё происходит, весь процесс: в урну бюллетень кладут, они подсчёт ведут. После того, как вечером будет урна вскрываться, они могут посмотреть, своими глазами убедиться - сколько там бюллетеней было, порваны - не порваны, подделаны - не подделаны, это всё они могут смотреть и при подсчёте участвовать. Когда это будет электронно, как наблюдатели будут участвовать? То есть тут вопрос. Тогда наблюдаетли все должны быть айтишники, программисты, которые могут зайти в код, посмотреть, что всё нормально проходит. То есть сам процесс голосования должен быть прозрачным и даже не для айтишника, понимаете, любой человек, гражданин может прийти, заявиться и стать наблюдателем. А как он станет наблюдателем, если будет всё в IT, всё в информационных системах, в базах данных. Я понимаю, как технически сделать так, чтобы была соблюдена информационная безопасность, были соблюдены все меры, которые гарантируют нам, что всё нормально проходит, все процессы нормально автоматизированы, но тогда сам принцип меняется, тогда наблюдателей не будет или наблюдатели должны быть только программисты, у нас же нет такого в законодательстве", - сказал Багдат Мусин.

Одним из первых на своём избирательномучастке №9, расположенном в школе №42 Усть-Каменогорске, появился аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов. Он считает, что новые избранные депутаты будут обладать новой энергетикой.

"Так как выборы означают новый этап в развитии политического устройства нашего государства, важно каждому принять участие. Практически все политические реформы, инициированные президентом страны Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым, были реализован. Мы все становимся свидетелями изменения политического ландшафта и, безусловно, эти выборы дадут важный импульс развитию гражданского общества Казахстана. Я уверен, что сегодня мы изберём депутатов, которые придут с новой энергетикой, новыми мыслями и идеями", – сказал Даниал Ахметов.

Фото предоставлено акиматом Восточно-Казахстанской области

Аким Павлодарской области Асаин Байханов также пришёл на свой избирательный участок до обеда.

"Конституция нашей страны, в третьей статье записано, что единственным источником власти является народ. И в том числе это право народа осуществляется через свободные выборы. Я, как гражданин, конечно, мне не безразлично кто будет представлять мои интересы, как гражданина, как жителя области, в мажилисе парламента, а также в местных маслихатах. Поэтому я здесь, отдал свой голос", - сказал Асаин Байханов.

В Казахстане проходят выборы депутатов мажилиса и маслихатов. В списки избирателей вошли 12 миллионво 32 тысячи 550 человек. Ранее в ЦИК сообщали о том, что наибольшее количество 1 177 507 избирателей включено в Туркестанской области, наименьшее 138 277 - в Улытауской области.