Акимы и директора школ незаконно удержали 5,5 млн тенге с зарплат
Прокуроры Жетісу наказали должностных лиц за нарушения прав лиц с инвалидностью и многодетных матерей.
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Акимы сельских округов и директора школ области Жетысу незаконно удерживали суммы обязательных взносов с заработных плат лиц с инвалидностью, многодетных матерей, "Матерей-героинь", а также других награжденных степенями "Алтын алқа", "Күміс алқа", "Материнская слава", передаёт BaigeNews.kz.
Согласно требованиям Закона "Об обязательном социальном медицинском страховании", такие взносы для указанной категории граждан уплачиваются государством.
"Несмотря на это недобросовестными работодателями было удержано более 5,5 миллиона тенге с 166 граждан, нуждающихся в поддержке", - говорится в сообщении прокуратуры.
По акту надзора прокуратуры области Жетысу нарушенные права указанных граждан восстановлены и начата процедура возврата незаконно удержанных денежных средств.
Виновные должностные лица, в том числе два акима сельских округов, один директор школы, привлечены к дисциплинарной ответственности.
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