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Акимы четырёх регионов отчитались перед Токаевым о ходе ликвидации пожаров
Глава государства Токаев заслушал оперативные доклады акимов Алматы, Восточно-Казахстанской, Акмолинской и Карагандинской областей о ходе ликвидации природных пожаров в регионах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Акимы сообщили о напряжённой работе по тушению очагов возгорания, а также о планах по противодействию стихии на ближайшее время. В мероприятиях задействованы подразделения Национальной гвардии и Вооруженных сил.
Главе государства также рассказали о мерах по восстановлению нанесённого ущерба и оказанию необходимой помощи пострадавшим.
Акимы также доложили о социально-экономической ситуации в своих регионах.
Президент поручил премьер-министру обеспечить региональные подразделения МЧС спецтехникой и другими необходимыми средствами.
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