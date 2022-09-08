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  • Акимы четырёх регионов отчитались перед Токаевым о ходе ликвидации пожаров
akorda.kz Сегодня, 14:11
71
Фото: akorda.kz

Акимы четырёх регионов отчитались перед Токаевым о ходе ликвидации пожаров

Глава государства Токаев заслушал оперативные доклады акимов Алматы, Восточно-Казахстанской, Акмолинской и Карагандинской областей о ходе ликвидации природных пожаров в регионах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Акимы сообщили о напряжённой работе по тушению очагов возгорания, а также о планах по противодействию стихии на ближайшее время. В мероприятиях задействованы подразделения Национальной гвардии и Вооруженных сил.

Главе государства также рассказали о мерах по восстановлению нанесённого ущерба и оказанию необходимой помощи пострадавшим.

Акимы также доложили о социально-экономической ситуации в своих регионах.

Президент поручил премьер-министру обеспечить региональные подразделения МЧС спецтехникой и другими необходимыми средствами.

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#Пожар #доклад
Сегодня, 14:11
71
Журналист

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