Акимы будут нести персональную ответственность за подготовку к паводку

Фото: пресс-служба МЧС РК

Министр по ЧС Юрий Ильин поручил регионам начать подготовку к паводковому периоду, передаёт BaigeNews.kz.

"По окончании зимнего периода наступит сезон паводков, в этой связи необходимо уже сейчас принимать эффективные меры по подготовке регионов. В соответствии с поручением главы государства и премьер-министра первые руководители будут нести персональную ответственность за подготовку к паводку в регионах", - сказал Ильин на заседании межведомственной госкомиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

Проанализировав пройденный паводковый период, в ведомстве разработали предложения по повышению защищенности населённых пунктов от подтоплений и провели ревизию исполнения Дорожной карты противопаводковых мероприятий на 2021-2023 годы.

Реализация запланированных мероприятий позволит повысить уровень защищенности порядка 250 паводкоопасных населённых пунктов страны.

Министр также обратил внимание на необходимость принятия мер по инженерной защите населённых пунктов.

Заслушав замакима Актюбинской области Булбул Елеусизову, министр напомнил акимату о необходимости своевременной очистки рек Сазда, Женишке, Песчанка и Тамда в Актобе от зарастания кустарником, деревьями и камышом – весной это послужило причиной подтоплений жилых и дачных домов в окрестности города.

Юрий Ильин также отметил, что в период паводков особую роль играет состояние и режим работы гидротехнических сооружений.

В проект Комплексного плана развития водной отрасли на 2023-2025 годы министерством экологии, геологии и природных ресурсов включены мероприятия по реконструкции 16 аварийных республиканских водохранилищ в ряде областей.

Ильин поручил уполномоченному министерству обратить пристальное внимание на вопросы ремонта и модернизации оставшихся без внимания коммунальных и частных гидротехнических сооружений.

"Необходимо принять исчерпывающие меры по всем озвученным вопросам. Целью является недопущение гибели людей и ущерба экономике страны", - отметил министр.

В республике имеется более тысячи паводкоопасных населённых пунктов, из которых в 470 угроза минимизирована.