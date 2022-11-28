Акимы Абайской и Актюбинской областей выступили на форуме в Оренбурге

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Аким Актюбинской области Ералы Тугжанов рассказал о результатах торгово-экономической деятельности с РФ, передаёт BaigeNews.kz. Так, с начала 2022 года объем взаимной торговли с Российской Федерацией увеличился на 23,5% и составил 914 миллионов долларов.

Он отметил, что в Актюбинской области успешно осуществляют деятельность порядка 700 российских предприятий, что составляет более половины от общего числа компаний с иностранным капиталом. Активно развиваются совместные проекты в горнорудной, металлургической, химической, пищевой и других отраслях экономики.

Наглядным примером успешного сотрудничества является установление партнерских отношений между предприятиями Российской Федерации и Актюбинской области, такими как "Новотроицкий завод хромовых соединений", "Тихвинский ферросплавный завод", "Ключевский завод ферросплавов" "Медногорский медно-серный комбинат", "Магнитогорский металлургический комбинат". Эти и ряд других крупных компаний принимают активное участие в расширении торгово-экономических отношений. В целом Актюбинская область имеет большой потенциал для дальнейшего развития торгово-экономических отношений. На территории нашего региона имеется порядка 170 свободных месторождений — от строительных материалов до горнорудного сырья. В Актобе функционирует индустриальная зона со всей необходимой готовой инфраструктурой и логистикой. Дополнительно имеются инвестиционные преференции в виде натурных грантов, частичного возмещения фактических затрат на строительно-монтажные работы, освобождения от земельного, корпоративного подоходного и налога на имущество. Особую значимость в двустороннем сотрудничестве имеют наши совместные проекты в сфере инфраструктурного развития. В частности, реализация проекта "Западная Европа — Западный Китай" по Актюбинской области протяженностью более 600 километров поспособствовала увеличению потока автотранспорта и грузооборота практически в два раза. Кроме того, между нашими регионами ежедневно курсируют пассажирские автобусные рейсы, которые перевозят более 75 тысяч человек в год. Крайне важным фактором взаимовыгодных международных отношений является сотрудничество в социальной сфере. В данном направлении у нас уже имеются положительные примеры, — сказал Тугжанов.

Также Ералы Тугжанов обратил внимание на необходимость бесперебойной оперативной работы приграничных пунктов пропуска, отметив их перегруженность. А в целях увеличения объема поставок лесоматериалов попросил обеспечить их свободный вывоз в Казахстан автотранспортом.

В рамках пленарного заседания Нурлан Уранхаев выступил с докладом о проводимой работе по укреплению межрегиональных отношений в области Абай, что способствует реализации общих проектов, наращиванию взаимного товарооборота и приграничному сотрудничеству во всех сферах жизнедеятельности граждан обоих государств.

“Важная составляющая приграничного взаимодействия — это деятельность совместных предприятий. В области действуют более 130 компаний с российским участием. Мы не хотим останавливаться на этих цифрах и работаем над увеличением количества таких предприятий”, — отметил Нурлан Уранхаев.

Он также пригласил россиян принять активное участие в совместной реализации инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе, особенно в переработке.

Напомним, сегодня в Оренбурге состоялся Форум межрегионального сотрудничества между Казахстаном и Россией. В первой половине дня прошли панельные сессии участников и экспертов.

Во второй половине дня состоялось пленарное заседание форума с подключением глав государств по телемосту из Москвы.