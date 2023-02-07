Акимов Жетысуской и Улытауской областей исключили из состава политсовета Amanat

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Внеочередной Съезд партии Amanat начался в Астане. Делегаты утвердили повестку дня, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно программе, в ходе Съезда утвердят предвыборную программу партии и список кандидатов в депутаты мажилиса парламента. Во время съезда было решено изменить состав политического совета, исключив из него акимов Жетысуской и Улытауской областей.

"Предлагается вопрос об исключении из состава политсовета партии акимов Улытауской и Жетысуской областей. Также, учитывая создание новых областей, для обеспечения представительства всех регионов в состав политсовета предлагается включить председателя Алматинского областного филиала партии Куата Байгожаева, председателя Абайского областного филиала Куаныша Сулейменова и исполнительного секретаря партии Елнура Бейсенбаева", - сказал модератор съезда, исполнительный секретарь партии Елнур Бейсенбаев.

Делегаты съезда единогласно проголосовали "за". В работе заседания принимают участие 1200 делегатов со всех регионов страны.