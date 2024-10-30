Акимов оштрафовали на 4,6 млн тенге в области Улытау

Специализированной природоохранной прокуратурой области Улытау проанализировано применение экологического законодательства в регионе и выявлено 125 фактов непредставления отчётов о производственном экологическом контроле. За это наказали акимов сельских округов и не только их, передаёт BaigeNews.kz.

"По результатам анализа выявлены факты непредставления в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды 66 операторами I и II категорий отчётов по результатам производственного экологического контроля (в нарушение требований статьи 184 Экологического кодекса). В их числе недропользователи, коммунальные предприятия, полигоны твёрдых бытовых отходов, принадлежащие аппаратам акимов сельских округов. Это не позволяло уполномоченному органу объективно оценить экологическую обстановку в регионе", - пояснили в прокуратуре.

По данным фактам в отношении 11 акимов сельских округов Жанааркинского района области Улытау возбуждены 20 дел об административном правонарушении (по статье 327-1 КоАП РК). По акту надзора прокуратуры департаментом экологии принимаются меры по привлечению к административной ответственности остальных природопользователей.

Кроме того, за нарушение требований Конституционного закона "О прокуратуре" (невыполнение законных требований прокурора, неуведомление прокурора и непринятие мер к устранению нарушений закона, указанных в актах прокурорского надзора) руководители департамента экологии, управлений ветеринарии, предпринимательства и промышленности области Улытау привлечены к ответственности по статьям 664, 665, 666 КоАП.

Наложены штрафы на общую сумму 4,6 миллиона тенге.