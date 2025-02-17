Акимов научат управлять бюджетами, привлекать инвестиции и использовать ИИ
Стартовала программа повышения квалификации избранных акимов.
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В Агентстве по делам государственной службы с участием заместителя Премьер-министра Каната Бозумбаева и председателя АДГС Дархана Жазықбай состоялось открытие программы повышения квалификации для акимов районов, городов районного значения, сел, поселков, сельских округов, передаёт BaigeNews.kz.
В мероприятии приняли участие должностные лица Администрации Президента, представители партии "AMANAT" и других политических партий страны, преподаватели Академии государственного управления при Президенте, а также акимы районов и сел из всех регионов страны.
Президент Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана отметил, что в соответствии с пожеланиями граждан на основе запущенной системы прямых выборов акимов избрано около 90 процентов всех сельских акимов, 60 процентов из которых ранее не работали на государственной службе. В этой связи в начале текущего года на расширенном заседании Правительству и Агентству поручено провести обучение для акимов с целью повышения их квалификации.
Заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев отметил, что программа научит акимов определять основные факторы, влияющие на развитие сельской экономики, определять особенности и направления развития села, а также выстраивать прямую цепочку от производства продукции до ее сертификации и реализации.
В этой связи председатель Агентства Дархан Жазықбай подчеркнул, что в целях качественного исполнения поручения Главы государства необходимо уделять особое внимание эффективности обучения акимов.
"Политические партии при избрании сельских акимов должны обращать внимание на профессиональную ответственность и подготовку кандидатов, которых они представляют. В соответствии с идеалами "Адал Азамат", всегда можно ожидать положительных результатов от работы тех людей, истинная цель которых – это справедливое служение на благо общества", - сказал Д. Жазыкбай.
Исполнительный секретарь партии "AMANAT" Даулет Карибек остановился на разработке программы экономического развития сельских округов.
"Программа в будущем станет площадкой для обмена опытом и внедрения лучших методик", - сказал Даулет Карибек.
Программа повышения квалификации акимов предусматривает 17 модулей.
В том числе:
- эффективное использование местного бюджета;
- государственные закупки и налоги;
- управление коммунальной собственностью, экология и охрана окружающей среды;
- развитие предпринимательства и меры государственной поддержки, привлечение инвестиций в регион;
- цифровые технологии в государственном управлении, применение инструментов искусственного интеллекта;
- выявление, оценка и минимизация рисков, которые могут повлиять на успешность принимаемых решений, эффективные коммуникации и другие навыки.
Программа включает в себя практические упражнения, интерактивные дискуссии, тренинги, встречи с экспертами в области экономики, государственного управления, юриспруденции и 240 академических часов обучения в офлайн и онлайн форматах. Кроме того, будут рассмотрены различные кейсы с наиболее распространенными ошибками, которые встречаются на практике и пути их эффективного решения.
В соответствии с итогами обучения акимам предстоит защита программ экономического развития регионов.
В ходе мероприятия с учетом динамичного развития цифровизации и технологий в мире, а также важности формирования пула квалифицированных менеджеров для повышения экономического потенциала регионов отмечена необходимость эффективного применения теоретических и практических подходов в процессе обучения акимов.
Программа реализуется на базе Академии государственного управления при Президенте, через ее филиалы в городах республиканского значения и областях.
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