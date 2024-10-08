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Акимов массово наказали в Акмолинской области

Сегодня, 21:10
АВТОР
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Qazcontent Сегодня, 21:10
Сегодня, 21:10
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Фото: Qazcontent

В Акмолинской области выявлены более 100 нелегальных мусорных полигонов. По требованию природоохранной прокуратуры к административной ответственности массово привлечены руководители районов, передаёт BaigeNews.kz.

"На территории области оформлены земельные участки на 130 полигонов твёрдых бытовых отходов, разрешительные документы имеются только у 25, что составляет 19,2% от общего количества, тогда как число населённых пунктов составляет 617, каждый из которых вырабатывает отходы", - сообщили в прокуратуре.

В ходе мониторинга геопортала АО НК "Қазақстан Ғарыш Сапары" в 2023 году выявлено и обследовано 789 несанкционированных мест размещения отходов, из них ликвидировано 631.

"По данным фактам акимы сельских округов Красный Яр и Стационный привлечены к административной ответственности. По требованию природоохранной прокуратуры к административной ответственности привлечены заместители акимов Бурабайского, Аккольского, Зерендинского, Астраханского, Егиндыкольского, Аршалынского, Буландынского, Биржан Салского, Коргалжинского районов и должностные лица отдела ЖКХ акимата Целиноградского района. Проводятся работы по очистке несанкционированных свалок и приведению полигонов в соответствие", - отметили в надзорном органе.

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