Акимов массово наказали в Акмолинской области

В Акмолинской области выявлены более 100 нелегальных мусорных полигонов. По требованию природоохранной прокуратуры к административной ответственности массово привлечены руководители районов, передаёт BaigeNews.kz.

"На территории области оформлены земельные участки на 130 полигонов твёрдых бытовых отходов, разрешительные документы имеются только у 25, что составляет 19,2% от общего количества, тогда как число населённых пунктов составляет 617, каждый из которых вырабатывает отходы", - сообщили в прокуратуре.

В ходе мониторинга геопортала АО НК "Қазақстан Ғарыш Сапары" в 2023 году выявлено и обследовано 789 несанкционированных мест размещения отходов, из них ликвидировано 631.