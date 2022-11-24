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Лента новостей

t.me/AMANATPartiyasy Сегодня, 21:59
290
Сегодня, 21:59
290
Фото: t.me/AMANATPartiyasy

Акимов лишили должностей в партии AMANAT

Акимы всех уровней больше не занимают должности в партии AMANAT. Об этом стало известно после конференций в региональных и территориальных филиалах партии, передаёт BaigeNews.kz.

В марте в Послании народу Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости законодательно запретить акимам и их заместителям занимать должности в филиалах партий. Поправки в законодательные акты приняты в начале ноября.

По итогам конференций акимы всех уровней больше не являются председателями областных, городских и районных филиалов AMANAT, а также не входят в составы Бюро политических советов и политических советов соответствующих филиалов партии.

"Данные меры являются логичным продолжением реализации курса политических реформ, объявленных Президентом страны. Уверены, это даст импульс партийной конкуренции, что особенно актуально в свете предстоящих выборов в мажилис и маслихаты всех уровней", - подчеркнул исполнительный секретарь партии AMANAT Асхат Оралов.
 

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#Аким #партии #AMANAT
BaigeNews.kz
Сегодня, 21:59
290
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