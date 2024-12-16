Акимом Талгара стал Арыстанбек Абилхаирулы
За него проголосовал 9071 избиратель.
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В Талгаре подвели итоги выборам нового акима города. Им стал Арыстанбек Абилхаирулы, передаёт BaigeNews.kz.
По данным Территориальной избирательной комиссии Талгарского района, за Арыстанбека Абилхаирулы проголосовал 9071 избиратель.
"Всего в списки избирателей было включено 42 774 человека, из них проголосовали 12 875. Кандидат на пост акима города Жанибек Каденов набрал 1875 голосов, Әлібек Рамазанов – 1140 голоса. Против всех проголосовали 182 избирателя", – говорится в сообщении ТИК.
Напомним, прежнего акима Талгара Бахыта Куришбекова,а также его заместителя Матана Сагындыка сняли с должности 15 октября с формулировкой "
за ненадлежащее исполнение своих обязанностей" после резонансного убийства 16-летнего Шерзата Полата.
15 декабря прошли выборы нового акима. На эту дожность претендовали три кандидата.
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