Акимом Петропавловска стал Серик Мухамедиев

Сообщается, что Серик Мухамедиев родился 9 января 1965 года в селе Бигач Кокпектинского района Восточно-Казахстанской области.

Он окончил Усть-Каменогорский строительно-дорожный институт по специальности инженер в 1989 году.

Трудовую деятельность начал начальником отдела эксплуатации Автоколонны 2562 в городе Алматы в 1989 году.

С ноября 1991 года по июль 2010 года работал в сфере коммерции и бизнеса экономистом, заместителем по коммерции, начальником торгово-коммерческого отдела, директором ТОО "АВТО-холдинг компаниясы", директором ТОО "Эй Джи трейд", финансовым директором ТОО "Компания Достар плюс", финансовым директором ТОО "Дега плюс".