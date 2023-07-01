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пресс-службы акимата района имени Габита Мусрепова Сегодня, 09:48
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Сегодня, 09:48
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Фото: пресс-службы акимата района имени Габита Мусрепова

Акимом Петропавловска стал Серик Мухамедиев

Распоряжением акима Северо-Казахстанской области акимом города Петропавловск назначен Серик Мухамедиев. Такой текст распространила пресс-слудба администрации СКО, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщается, что Серик Мухамедиев родился 9 января 1965 года в селе Бигач Кокпектинского района Восточно-Казахстанской области.

Он окончил Усть-Каменогорский строительно-дорожный институт по специальности инженер в 1989 году.

Трудовую деятельность начал начальником отдела эксплуатации Автоколонны 2562 в городе Алматы в 1989 году.

С  ноября 1991 года по июль 2010 года работал в сфере коммерции и бизнеса экономистом, заместителем по коммерции, начальником торгово-коммерческого отдела, директором ТОО "АВТО-холдинг компаниясы", директором ТОО "Эй Джи трейд", финансовым директором ТОО "Компания Достар плюс", финансовым директором ТОО "Дега плюс".

На государственной службе работает с июля 2010 года по настоящее время.

Работал на должностях главного специалиста отдела планирования и ведения сметно-договорной работы, начальника отдела организации пассажирских перевозок, заместителя руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО, руководителя управления строительства Северо-Казахстанской области (2016 — 2021 годы).

С октября 2021 года по настоящее время был акимом района имени Габита Мусрепова.

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Сегодня, 09:48
223
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