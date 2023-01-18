Акимом Караганды назначен Мейрам Кожухов

Мейрам Кожухов родился в 1972 году. На государственной службе с 2001-го. Был главным специалистом отдела культуры, молодёжной политики, спорта и туризма Сарани. Занимал должности акима посёлка Актас, заместителя акима города Сарани, акима Октябрьского района Караганды.

С апреля 2022 года по настоящее время работал заместителем акима Караганды.