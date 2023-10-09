Акиматы назвали самыми коррумпированными среди ведомств в Казахстане

В Казахстане определили регионы-антилидеры по количеству совершенных уголовных коррупционных преступлений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz.

За восемь месяцев текущего года в Казахстане выявили 748 человек, совершивших уголовные коррупционные преступления. Данный показатель на 1,1% меньше, чем годом ранее.

"В региональном разрезе больше всего граждан, совершивших уголовные коррупционные преступления, выявили в Шымкенте: 120 человек — сразу на 44,6% больше, чем годом ранее. Среди регионов-антилидеров также оказались Алматы (97 человек), Астана (84 человека), Костанайская (48 человек), Актюбинская, Алматинская и Туркестанская (по 38 человек в каждом из регионов) области", - говорится в сообщении.

Между тем, меньше всего совершивших уголовные коррупционные преступления выявили в Улытауской (9 человек), Абайской (12 человек) и Кызылординской (13 человек) областях.

"Среди ведомств-антилидеров также оказались акиматы и их структурные подразделения и Министерство по чрезвычайным ситуациям", - пишет издание.

В разрезе статьей по 32% граждан, совершивших уголовные коррупционные преступления, попались на получении и даче взятки: по 239 человек в обоих случаях. Численность лиц, попавшихся на получении взятки, уменьшилась на 24,6%, на даче взятки — на 3,2%.

Среди 567 преданных суду в качестве обвиняемых больше всего было служащих органов внутренних дел: с начала года их численность выросла на 21,6%, до 118 человек.

Среди "популярных" у коррупционеров статей также оказались мошенничество (131 человек, плюс 54,1%), присвоение или растрата вверенного чужого имущества (44 человека, минус 12%), злоупотребление должностными полномочиями (41 человек, плюс 95,2%).