Акимат Жамбылской области недоволен уровнем переработки отходов в регионе

Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев призвал размещать в регионе новые производства по переработке отходов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

Ербол Карашукеев провел совещание по вопросам развития инфраструктуры управления отходами. На нем было сообщено, что в стране разработаны новые механизмы льготного финансирования проектов по развитию инфраструктуры управления отходами. АО "Жасыл даму" через АО "Фонд развития промышленности" направит средства на реализацию проектов по внедрению технологий сбора, транспортировки и переработки отходов, строительству заводов по переработке отходов, совершенствованию материально-технической базы организаций, осуществляющих управление отходами направленные на улучшение состояния окружающей среды.

Финансирование является возвратным со ставкой вознаграждения не более 3% годовых и на срок от 3 до 15 лет.

Со своими предложениями выступили также представители предприятий в сфере управления отходами. Они планируют приобрести сортировочную линию, специальную технику.

"Работа идет медленными темпами. Проекты предлагают не все районы. Профильному ведомству необходимо усилить сотрудничество и с предприятиями, и с районными акиматами. Не ждите от них готовых предложений. Выходите к ним сами, изучайте ситуацию, предлагайте различные варианты. Главная цель - наладить систему обращения и утилизации отходов. Также на особом контроле – инвестпроекты по строительству мусороперерабатывающего завода", - заключил Ербол Карашукеев.