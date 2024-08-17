Акимат выставил на продажу долю в аэропорту Костаная
Сегодня, 06:28
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Сегодня, 06:28Сегодня, 06:28
526Фото: Instagram / airport_ksn
49% аэропорта Костаная пытается продать областной акимат, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Qostanay.TV.
Продавцом выступает управление финансов Костанайской области. Условия тендера – сохранение профиля деятельности на срок 5 лет и действующей штатной численности.
Торги состоятся 26 сентября 2024 года в 10:00 на веб-портале Реестра государственного имущества e-qazyna.kz.
Напомним, что это уже третья попытка продать главную воздушную гавань Костанайской области. Две первые попытки были безуспешными.
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