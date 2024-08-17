  • 17 Августа, 21:57
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Акимат выставил на продажу долю в аэропорту Костаная

Сегодня, 06:28
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Instagram / airport_ksn Сегодня, 06:28
Сегодня, 06:28
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Фото: Instagram / airport_ksn

49% аэропорта Костаная пытается продать областной акимат, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Qostanay.TV.

Продавцом выступает управление финансов Костанайской области. Условия тендера – сохранение профиля деятельности на срок 5 лет и действующей штатной численности.

Торги состоятся 26 сентября 2024 года в 10:00 на веб-портале Реестра государственного имущества e-qazyna.kz.

Напомним, что это уже третья попытка продать главную воздушную гавань Костанайской области. Две первые попытки были безуспешными.

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