Акимат в воде, а сироты на крыше: чем запомнился экс-аким Уральска Миржан Сатканов

47-летний чиновник руководил областным центром чуть более двух лет и ушел с должности по состоянию здоровья. Корреспондент BaigeNews.kz выясняла, чем запомнился градоначальник и что успел сделать за время своей работы на посту.

Дважды уходил с госслужбы

На должность акима Уральска Миржан Сатканов пришел с поста акима Бурлинского района Западно-Казахстанской области. А карьеру госслужащего выпускник турецкого Университета имени Докуз Еулул начал в 2001 году в отделе финансов Уральска. В 2006 году впервые ушел из государственной службы. Как объяснял Сатканов в одном из интервью – "чтобы закрывать финансовые потребности семьи". Четыре года проработав замдиректора филиала АО "Накопительный пенсионный фонд Народного Банка Казахстана", Миржан Сатканов вернулся в чиновничью обойму. Его пригласили на должность заместителя начальника управления предпринимательства и промышленности ЗКО. Но спустя год Сатканов вновь уходит, теперь уже исполнительным директором объединения юридических лиц "Ассоциация предпринимателей ЗКО". В интервью изданию "Уральская неделя" Миржан Сатканов объясняет этот шаг "политическими мотивами и собственными убеждениями". В 2012 году он возвратился на прежнюю должность замначальника управления предпринимательства и промышленности и до настоящего момента государственную службу не покидал.

В мае 2024 года вокруг Сатканова снова муссировалась тема его ухода с госслужбы. Тогда появилась информация о его отставке. Но пресс-служба акима Уральска поспешила опровергнуть информацию, назвав ее несоответствующей действительности. Однако сейчас становится понятным, что нет дыма без огня: в последнем в качестве градоначальника посте в соцсетях Сатканов отмечает, что уйти в отставку он должен был раньше по состоянию здоровья. Но то ли вышестоящее руководство не отпустило градоначальника, пока последствия паводка не были устранены, то ли совесть не позволила акиму уйти просто так, но с момента первых слухов об отставке до реального увольнения Сатканова прошло 2,5 месяца.

Чем будет заниматься экс-аким, как только наладит здоровье, пока неизвестно. По информации казахстанского журналиста Дмитрия Шишкина, супруга бывшего градоначальника с 2020 года является индивидуальным предпринимателем, и предположительно, занимается сдачей в аренду принадлежащей ей недвижимости. Однако как утверждал сам Сатканов в интервью YouTube-каналу "Обожаю", его семья владеет лишь квартирой, купленной в ипотеку, и машиной марки Hyunday Elantra 2022 года, приобретенной в рамках льготного кредитования. Успешен в бизнесе в семье Саткановых младший брат чиновника Асхат Сатканов. Он владеет в партнерстве с родственницей ТОО, которое занимается строительно-монтажными работами. В портфеле компании, по данным Дмитрия Шишкина, более 40 контрактов почти на миллиард тенге. Основные заказчики – госорганы Уральска и ЗКО.

"Подмоченная" репутация

Несмотря на то, что Миржан Сатканов до объявления об уходе долгое время был на больничном, некоторые эксперты связывают его отставку с "подмоченной" паводком репутацией. Акиму Уральска объявили строгий выговор из-за наводнения. Талыми водами затопило даже акимат города. Политолог Уразгали Сельтеев в интервью агентству Каз-ТАГ дал весьма нелестную оценку работы Сатканова по противодействию паводку, отметив, что если руководитель не способен обеспечить порядок в месте своей дислокации, то должен быть отправлен в отставку немедленно. Ещё более эмоциональны были сами жители Уральска, чьи дачные дома затопило талыми водами. Они перекрыли автодорогу на выезд из города и потребовали от чиновников выйти с ними на контакт и выплатить компенсацию за повреждённое имущество. На место стихийного митинга были стянуты спецподразделения, но позже аким Сатканов встретился с дачниками, пообещав, что ни один пострадавший не останется без помощи. Главное, по словам градоначальника, спасти город от потопа. Правда, сделать это так и не удалось. Люди сутками "осаждали" оперштаб по борьбе со стихией, требуя спасти свое имущество и домашних животных. Несмотря на все уверения властей, что откачка воды идёт круглосуточно, областной центр утопал в воде, а служба 109 захлебывалась в жалобах.

Покидая пост, Миржан Сатканов отметил, что не мог уйти в трудную для города ситуацию и "продолжал выполнять свои обязанности плечом к плечу с коллегами". Пресс-служба акимата Уральска достаточно высоко оценила его вклад в ликвидацию последствий, подсчитав, что под руководством Сатканова были построены свыше 40 км плотин и насыпей, организованы работы эвакопунктов, а более 1000 пострадавших от паводка получили жилье.

Испытание крышей и дорогами

За два года работы экс-градоначальнику пришлось не сладко. Оно и понятно: областной центр традиционно "горячая" социальная точка. Спустя год после его назначения разразился скандал с сиротами, живущим в доме юношества "Шанырак". Они грозились поджечь общежитие и спрыгнуть с крыши, требуя выдать им нормальное жилье. Ситуация была напряженной, на место стянули полицейских и спасателей. Гасить конфликт пришлось Миржану Сатканову. Он пообещал собравшимся, что после ремонта дома юношества всех постояльцев заселят обратно. А уже спустя месяц чиновник отчитывался акиму Западно-Казахстанской области о том, что в Уральске выделили 325 млн тенге на приобретение 25 квартир для социально-незащищенных слоев населения, пять из которых пойдут сиротам.

Но больше всего критики Миржан Сатканов за время своей работы услышал в адрес дорог областного центра. Справедливости ради стоит отметить, что разбитые улицы ему достались в наследство от своего предшественника Абата Шыныбекова. Сатканову, как имеющему опыт работы в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог, было поручено привести их в порядок. Как раз накануне его назначения президент Касым-Жомарт Токаев поручил решить проблему плохих дорог в ЗКО. Миржан Сатканов позже в интервью местным СМИ пояснил, что "бюджет не тянет ремонт городских дорог". Мол, из 615 км уральских улиц не имеют асфальтового покрытия 155 км. Его стратегия была – "делать везде, но понемногу". За два года работы ему удалось отремонтировать 80 км дорог, тем самым улучшив показатель улиц в хорошем и удовлетворительном состоянии с 65% до 77%. В частности, он решил вопрос с проблемными участками на проспекте Абулхаир хана и улице Шолохова, которые вызывали шквал критики среди уральцев.

Миржан Сатканов зарекомендовал себя открытым чиновником. Судя по публикациям в местных СМИ, он регулярно встречался с прессой и знаменит достаточно смелыми высказываниями. В интервью изданию "Уральская неделя" спустя год после своего назначения на пост акима Уральска он посетовал, что "Один аким в поле не воин". Фраза была сказана в контексте разговора о необходимости работать в команде и того, что лучшие специалисты не идут работать на государственную службу из-за маленькой зарплаты. А еще он признался, что старается оградить подчиненных от коррупционных рисков и постоянно напоминает им, что "не все золото, что блестит". Пожаловался Сатканов и на ограниченный бюджет, сообщив, что денег на развитие города нет.