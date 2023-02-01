Акимат в СКО создавал искусственно адмбарьер для бизнеса

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В Кызылжарском районе СКО с ноября 2022 года теплицу не подключали к электричеству, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на антикоррупционное ведомство.

"24 января т.г. в Департамент Антикоррупционной службы по СКО с жалобой на действия местного исполнительного органа обратился предприниматель. В ходе внешнего анализа коррупционных рисков установлено, что руководитель ИП столкнулся с административным барьером при подключении к сети электроснабжения для коммерческого объекта", - говорится в сообщении.

Территориальное подразделение Антикора провело встречу с районным отделом архитектуры. Выяснилось, что законных оснований для отказа в подключении к сети не было.

На данный момент разрешение на подключение к электроэнергии выдано.