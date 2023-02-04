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Акимат Уральска приобрёл Toyota Camry по программе Trade-In
Акимат Уральска прокомментировал покупку автомобиля марки Toyota Camry 70, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".
В акимате Уральска сообщили, что авто приобретено по программе Trade-In.
Trade-In — услуга по приёму старого автомобиля в счёт покупки нового, позволяющая значительно снизить цену на товар.
"В связи с тем, что служебный автомобиль Toyota Camry 50 2012 года выпуска был в неудовлетворительном состоянии и часто выходил из строя, на его ремонт требовались дополнительные затраты. Как следствие, возникала дополнительная нагрузка на бюджет. Для экономии бюджетных средств принято оптимальное решение поменять по программе Trade-In Camry 50 и ещё два устаревших служебных авто марки Skoda на один б/у автомобиль Camry 70", — ответили на запрос в акимате.
Автомобиль, на котором теперь передвигается аким города, 2019 года выпуска.
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