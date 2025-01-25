Акимат Семея переехал в здание бывшей гостиницы
Здание гостиницы было капитально отремонтировано.
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Акимат Семея переехал в новое здание. В нём ранее размещалась гостиница "Ертис", передаёт BaigeNews.kz.
Гостиница была капитально отремонтирована и передана для размещения профильных отделов акимата и некоторых управлений, сообщает пресс-служба акимата области Абай. Аким региона Нурлан Уранхаев посетил административное здание и ознакомился с его обновлённым состоянием.
"Объект был модернизирован в соответствии с современными требованиями: заменены системы отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации, установлено освещение. В здании имеются камеры видеонаблюдения, заменены двери и окна, отремонтированы полы и потолки. Также в эксплуатацию введён новый лифт", – указывается в сообщении.
В здании также разместились Совет ветеранов, центр по приёму граждан и Региональная служба коммуникаций.
"Наша задача – оперативно реагировать на обращения земляков. С учётом этого было принято решение объединить отделы городского акимата в одном здании. Теперь жители города и области, обратившись в акимат, смогут получить ответы на свои вопросы в одном месте. Это сэкономит время и позволит гражданам быстрее воспользоваться необходимыми услугами", – отметил аким области.
Глава региона поручил завершить благоустройство прилегающей территории.
Фото акимата Абайской области
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