Акимат села Сынгырлау пытался купить флаги в пять раз дороже — разоблачение редакции
Госзакупки: как сэкономили 1,8 млн тенге на флагах для села Сынгырлау.
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Аппарат акима села Сынгырлау в Мангистауской области попытался провести госзакупку флагов Республики Казахстан по завышенной цене, передаёт Baigenews.kz.
На сайте государственных закупок был размещен лот на приобретение десяти флагов разных размеров на сумму 2 млн 375 тыс тенге.
Однако, проведя собственное расследование, редакция обнаружила, что аналогичные флаги можно приобрести почти в пять раз дешевле – за 560 тыс тенге суммарно.
После обращения журналиста к представителю акимата, она признала, что сумма была "ошибочной", несмотря на первоначальные заверения о проведении анализа ценовой стоимости.
В результате лот был снят с сайта госзакупок, что позволило сэкономить более 1,8 млн тенге.
Ранее мы писали о том, что акимат ищет помещение под центр для алматинцев за полмиллиарда тенге.
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