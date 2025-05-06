Аппарат акима села Сынгырлау в Мангистауской области попытался провести госзакупку флагов Республики Казахстан по завышенной цене, передаёт Baigenews.kz.

На сайте государственных закупок был размещен лот на приобретение десяти флагов разных размеров на сумму 2 млн 375 тыс тенге.

Однако, проведя собственное расследование, редакция обнаружила, что аналогичные флаги можно приобрести почти в пять раз дешевле – за 560 тыс тенге суммарно.

После обращения журналиста к представителю акимата, она признала, что сумма была "ошибочной", несмотря на первоначальные заверения о проведении анализа ценовой стоимости.

В результате лот был снят с сайта госзакупок, что позволило сэкономить более 1,8 млн тенге.

Ранее мы писали о том, что акимат ищет помещение под центр для алматинцев за полмиллиарда тенге.