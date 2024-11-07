Акимат проиграл суд инвалиду в Астане

В Астане Управление жилья и жилищной инспекции обратилось в суд с иском о понуждении инвалида заключить договор найма, но проиграло дело, передаёт BaigeNews.kz.

В ходе рассмотрения дела установлено, что решением жилищной комиссии Астаны ответчику и его семье предоставлена квартира как лицу, воспитывающему инвалида. Однако женщина не согласилась с предоставляемым жильём, поскольку инфраструктура и расположение дома не устроило астанчанку.

В соответствии со статьёй 76 Закона "О жилищных отношениях", лицам с инвалидностью, престарелым, больным сердечно-сосудистыми и другими тяжёлыми заболеваниями жилище из государственного фонда или арендованное местным исполнительным органом в частном фонде, предоставляется с учётом их желания на нижних этажах или в жилых домах, имеющих лифты, а лицам с инвалидностью, имеющим нарушение опорно-двигательного аппарата, – не выше второго этажа.

"Лицам с инвалидностью предоставляется право выбора жилого помещения с учётом типа здания, степени благоустройства и других необходимых условий для проживания. Суд, учитывая указанные нормы и отдалённость организаций здравоохранения и других объектов инфраструктуры, отказал в удовлетворении иска", - сообщили в суде.

Решение вступило в законную силу.