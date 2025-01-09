Житель Уральска взыскал с акимата материальный ущерб за ДТП, которое произошло из-за ямы на дороге, передаёт BaigeNews.kz.

В суде №2 города рассмотрели гражданское дело по иску А. к госучреждению "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уральска".

Истец в марте 2024 года на пересечении улиц Даулеткерея и Лермонтова из-за глубокой ямы, которую не было видно из-за талой воды, попал в ДТП и повредил чужую машину. Мужчина счёл, что ответственные лица плохо следили за состоянием дороги и просил у суда взыскать сумму ущерба от аварии - 605 080 тенге, а также расходы на оценку ущерба - 60 000 тенге.

Иск удовлетворён в полном объёме. Решение вступило в законную силу.