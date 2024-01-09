Акимат обратился к жителям Астаны
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Жителей столицы попросили быть осторожными при движении по тротуарам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Астаны.
"Просим пешеходов соблюдать осторожность при движении по тротуарам, осуществлять переход улиц в установленных местах, оказывать помощь пожилым людям и детям", - отметили в акимате.
В ведомстве отметили также, что в связи с обильными осадками в виде снега коммунальщики столицы работают в круглосуточном усиленном режиме, очищая улицы города от снега.
В ночь на 9 января очищали столицу от снега 400 дорожных рабочих и более 1500 единиц спецтехники.
Отмечается, что ведутся работы по очистке тротуаров, мест общего пользования, остановок общественного транспорта, надземных переходов.
Сообщается также, что за 8 января с улиц Астаны вывезено более 45 тысяч кубометров снега, было совершено 3410 грузовых рейсов.
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