Акимат обратился к жителям Астаны

Жителей столицы попросили быть осторожными при движении по тротуарам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Астаны.

"Просим пешеходов соблюдать осторожность при движении по тротуарам, осуществлять переход улиц в установленных местах, оказывать помощь пожилым людям и детям", - отметили в акимате.

В ведомстве отметили также, что в связи с обильными осадками в виде снега коммунальщики столицы работают в круглосуточном усиленном режиме, очищая улицы города от снега.

В ночь на 9 января очищали столицу от снега 400 дорожных рабочих и более 1500 единиц спецтехники.

Отмечается, что ведутся работы по очистке тротуаров, мест общего пользования, остановок общественного транспорта, надземных переходов.

Сообщается также, что за 8 января с улиц Астаны вывезено более 45 тысяч кубометров снега, было совершено 3410 грузовых рейсов.