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Акимат не давал разрешения – продюсер о концерте Максима Галкина в Алматы
Концерт российского шоумена Максима Галкина в Алматы не отменен. Об этом BaigeNews.kz сообщил продюсер Алексей Пучков. По его словам, билеты на мероприятие находятся в продаже.
Ранее в СМИ появилась информация, что акимат Алматы не давал разрешения на проведение концерта.
"Акимат не отменял концерт, акимат не давал разрешения. Как позже мы выяснили, разрешения на концерт брать не нужно было. Все документы, которые мы получали, имели уведомительный характер. То есть, мы должны уведомить ДП Алматы, акимат. Потом они собирают всех организаторов, смотрят программу и говорят: можно или нельзя. Но официального запрета не дают, так как на это нет основания", - сказал продюсер.
По его словам, акимат затягивал решение этого вопроса.
"Нам говорили "не выходите на продажу сейчас", выходите после. Мы согласились. Далее все потянулось. Мы подготовили и отправили документы, что у нас всё в порядке, во Дворец Республики, отправили копию в акимат. На основании того, что документы у нас готовы, и на основании того, что документы у нас в порядке, вышли на продажу", - пояяясснил Пучков.
Продюсер отметил, что акимат не может запрещать проводить те или иные концерты.
"Как акимат может не разрешать какой-то концерт, когда все разрешения есть. Мы не должны просить разрешения ни у кого. Мы должны уведомить акимат, полицию, скорую помощь, пожарных. Это всё то, что мы должны. Закона, в котором акимат запрещает проведение концертов, нет", - заключил он.
Концерт Максим Галкина запланирован на 5 октября.
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