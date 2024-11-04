Акимат Мангистауской области и нефтяные компании подписали меморандум

В ходе рабочей поездки в Мангистаускую область заместитель Премьер-министра РК Тамара Дуйсенова посетила Бейнеуский район, где ознакомилась с ходом реализации программы "Ауыл аманаты", передаёт BaigeNews.kz.

В рамках проекта, направленного на повышение доходов сельчан, в районном центре появились швейный цех, пекарня, откормочная площадка. Их владельцы смогли открыть собственное дело, получив кредит под низкую процентную ставку.

"Программа очень эффективна для народа. Кредиты выдаются под 2,5%, с возможностью вычета комиссии за досрочное погашение. Я думаю, это отличная возможность для тех, кто хочет начать свой бизнес", — рассказал Козыбек Жалгаспаев.

В ходе визита вице-премьер ознакомилась с выставкой сельхозтоваропроизводителей и провела встречу с местными жителями.

В областном центре было организовано совещание с участием акимов районов и сел, на котором обсуждали меры по повышению доходов граждан. Секретарь партии "АМАNАТ" Эльдар Жумагазиев озвучил меры по эффективной реализации программы "Ауыл аманаты". Особое внимание уделено сбыту продукции сельчан. В регионе на обеспечение питанием школьников направляют 8,2 млрд тенге. Необходимым объемом продукции могут обеспечивать местные производители.

Также обсуждался опыт других регионов по ведению малого бизнеса. Например, советник акима ЗКО Алдияр Халелов рассказал о меморандуме, заключенном с компанией "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.". Сегодня на основании взаимного договора предприятием приобретено порядка 1 тонны сливочного масла, более 100 тыс. куриных яиц от местных сельхозтоваропроизводителей. В компании работают более 3 тыс. человек. Сейчас интерес к продукции сельчан проявляют и подрядные организации. Это уже касается почти 10 тыс. сотрудников.

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай подписал аналогичный меморандум о поддержке местных производителей. С другой стороны документ о взаимном сотрудничестве подписали заместитель председателя правления представительства в г. Актау АО "Казмунайгаз" Курмангазы Исказиев, генеральный директор АО "Мангистаумунайгаз" Мурат Мустафаев и заместитель генерального директора АО "Каражанбасмунай" Ринат Каражанов. Стоит отметить, что в общей сложности в трех компаниях работают свыше 37 тыс. человек.