Акимат Костаная отреагировал на видео блогера, рассказывающего о проблемах инвалидов

Житель Костаная с инвалидностью рассказал, что водитель маршрутного автобуса отказался опускать для него пандус и просто уехал, передает BaigeNews.kz.

Никита Журавлёв создал блог, в котором рассказывает о проблемах жителей Костаная, эксплуатирующих инвалидные коляски. Он на собственном опыте оценивает состояние городской инфраструктуры и то, насколько она доступна для людей с ограниченными возможностями.

30 августа Никита столкнулся с отказом водителя общественного транспорта использовать пандус, чтобы помочь парню подняться в автобус. Водитель что-то невнятно пробормотал и просто закрыл перед блогером двери.

Qostanai Ikomek , попросили мои данные и оформили заявку, обещали разобраться, надеюсь, это не пустые слова", - написал он в "После того, как водитель автобуса не стал опускать пандус, я дождался другой автобус и доехал до центра города, но на этом проблемы не закончились. Когда я пришёл на остановку "Казахтелеком", чтобы вернуться домой, мне пришлось прождать около часа, а время было около 9 вечера. Меня мама потеряла, приехала в центр и мы вместе ещё минут 10-15 простояли, прежде чем нужный мне автобус подъехал, но и это ещё не всё. Подъехал автобус, не пустивший меня днём. Я не успел выпустить это видео сразу, поэтому выпускаю его сейчас, но это не полная версия, через пару дней смонтирую и выложу полную версию. А мой пост заметили в, попросили мои данные и оформили заявку, обещали разобраться, надеюсь, это не пустые слова", - написал он в Facebook

На пост парня ответил пресс-секретарь акимата Костаная Мажит Шукенов. Он выразил сожаление в связи с тем, что Никита столкнулся с такой ситуацией, и пообещал в ней разобраться. "Сообщаем, что отделом ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог акимата Костаная в адрес руководителя ТОО "Жарык Жол-1" - предприятия, обслуживающего маршрут №24, направлена претензия о ненадлежащем исполнении обязанностей перевозчика, а именно в части соблюдения пункта договора "Обеспечить безопасность пассажира, создание ему необходимых удобств и условий обслуживания". Перевозчику рекомендовано провести с водителями предприятия обучающие семинары по работе с пассажирами с ограниченными возможностями. Кроме того, за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей к водителю, допустившему неоднократное нарушение условий договора, администрации ТОО рекомендовано применить меры дисциплинарного взыскания", - сказал он. Шукенов выразил надежду, что Никита больше не столкнётся с такого рода проблемами и продолжит активно участвовать в жизни своего города.



Никита рассказал корреспонденту "Постоянно какие-то препятствия мне попадаются - то высокие бордюры, то отсутствие пандусов, из-за чего приходится просить помощь у других людей, многие магазины ими не оборудованы. Из-за этого в некоторые места у меня просто нет доступа. И это натолкнуло меня на мысль, что нужно как-то освещать эти проблемы", - сказал он. Никита рассказал корреспонденту BaigeNews.kz , что уже второй год передвигается на инвалидной коляске с электроприводом.

Instagram. Парень ведёт свой блог и Facebook