Акимат Кокшетау намеревался необоснованно потратить 1 млрд тенге
Сегодня, 11:33
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Сегодня, 11:33Сегодня, 11:33
89Фото: baigenews.kz
Более одного миллиарда тенге намеревался потратить акимат Кокшетау для приобретения трансформаторной подстанции по завышенной стоимости и без обоснования цен путём надлежащего анализа рынка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Акмолинской области.
Данное нарушение прокуроры выявили в ходе проверки.
По акту надзора прокуратуры, необоснованное расходование бюджетных средств было предотвращено.
"Денежные средства направлены на реализацию других социальных программ, виновные лица привлечены к установленной законом ответственности", – сообщили в ведомстве.
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