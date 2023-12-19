Акимат Кокшетау намеревался необоснованно потратить 1 млрд тенге

Более одного миллиарда тенге намеревался потратить акимат Кокшетау для приобретения трансформаторной подстанции по завышенной стоимости и без обоснования цен путём надлежащего анализа рынка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Акмолинской области.

Данное нарушение прокуроры выявили в ходе проверки.

По акту надзора прокуратуры, необоснованное расходование бюджетных средств было предотвращено.