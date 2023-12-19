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Акимат Кокшетау намеревался необоснованно потратить 1 млрд тенге

Сегодня, 11:33
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 11:33
Сегодня, 11:33
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Фото: baigenews.kz

Более одного миллиарда тенге намеревался потратить акимат Кокшетау для приобретения трансформаторной подстанции по завышенной стоимости и без обоснования цен путём надлежащего анализа рынка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Акмолинской области.

Данное нарушение прокуроры выявили в ходе проверки.

По акту надзора прокуратуры, необоснованное расходование бюджетных средств было предотвращено.

"Денежные средства направлены на реализацию других социальных программ, виновные лица привлечены к установленной законом ответственности", – сообщили в ведомстве.                            

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