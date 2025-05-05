Акимат ищет помещение под центр для алматинцев за полмиллиарда тенге
В Алматы потратят 470 млн тенге на помещение для Комьюнити-центра.
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На сайте государственных закупок появился интересный лот: Управление государственных активов города Алматы планирует приобрести коммерческое помещение для создания Комьюнити-центра в Турксибском районе. На эти цели из бюджета выделено 470 535 714,29 тенге, передаёт BaigeNews.kz.
Согласно технической спецификации, объект должен находиться в пределах улиц Жансугурова – Шолохова – Жумабаева – Сейфуллина. Это должно быть нежилое помещение не менее 400 кв. м, с высотой потолков от 3 метров, отдельным входом и всеми необходимыми коммуникациями — освещением, водоснабжением, теплоснабжением и электроснабжением. Здание должно быть построено не ранее 2024 года.
Также среди обязательных условий — отсутствие коммунальных долгов, соответствие требованиям пожарной безопасности, использование в строительстве разрешённых материалов, а также наличие полного пакета правоустанавливающих документов. Если помещение имеет несколько собственников, поставщик должен представить нотариально заверенное согласие всех владельцев, включая документы из органов опеки, если в числе собственников есть несовершеннолетние.
Победитель конкурса обязан передать объект в течение 20 дней после подписания договора купли-продажи. Оплата будет произведена в течение 30 дней после подписания акта приёма-передачи.
Этот проект — часть инициативы по развитию социальной инфраструктуры и созданию пространств для работы с населением в районе с высокой плотностью застройки и большим числом жителей.
Ранее мы писали о том, что в алматинской гимназии обновят класс английского языка за 7 миллионов.
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