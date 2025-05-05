На сайте государственных закупок появился интересный лот: Управление государственных активов города Алматы планирует приобрести коммерческое помещение для создания Комьюнити-центра в Турксибском районе. На эти цели из бюджета выделено 470 535 714,29 тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно технической спецификации, объект должен находиться в пределах улиц Жансугурова – Шолохова – Жумабаева – Сейфуллина. Это должно быть нежилое помещение не менее 400 кв. м, с высотой потолков от 3 метров, отдельным входом и всеми необходимыми коммуникациями — освещением, водоснабжением, теплоснабжением и электроснабжением. Здание должно быть построено не ранее 2024 года.

Также среди обязательных условий — отсутствие коммунальных долгов, соответствие требованиям пожарной безопасности, использование в строительстве разрешённых материалов, а также наличие полного пакета правоустанавливающих документов. Если помещение имеет несколько собственников, поставщик должен представить нотариально заверенное согласие всех владельцев, включая документы из органов опеки, если в числе собственников есть несовершеннолетние.

Победитель конкурса обязан передать объект в течение 20 дней после подписания договора купли-продажи. Оплата будет произведена в течение 30 дней после подписания акта приёма-передачи.

Этот проект — часть инициативы по развитию социальной инфраструктуры и созданию пространств для работы с населением в районе с высокой плотностью застройки и большим числом жителей.

Ранее мы писали о том, что в алматинской гимназии обновят класс английского языка за 7 миллионов.