Акимат дотла сгорел в СКО

Здание акимата, в котором располагались кабинет участкового и отделение почты, сгорело в селе Воскресеновка Северо-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Посёлок находится в 50 километрах от Петропавловска.

Огонь вспыхнул в кочегарке, которая отапливала административное здание. По предварительной версии, произошедшее – результат нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи.

"Здание – постройка прошлого века – 60-х годов. Полностью деревянное. Кровля сгорела полностью с обрушением потолочных перекрытий. Эвакуация была материальной части. Сейчас в процессе дознания это всё будет фиксироваться. Площадь пожара около 80 квадратов", - рассказал замначальника ДЧС СКО Дмитрий Растихин.

Ликвировали возгорание семь пожарных расчётов. Из-за отсутствия в населённом пункте гидрантов дозаправляться водой пришлось из водонапорной башни райцентра. А он находится в 12 километрах от места ЧП.

Аким района Елена Степаненко отметила, что переживать за сохранность данных сельчан и другой информации не стоит.